El resplandor que iluminó Lima momentos antes de la Navidad no se debió a algún fenómeno atmosférico o a una descarga eléctrica, aseguró el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)

José Mesía, especialista de la institución, manifestó que, luego de analizar el video colgado por un usuario en Facebook, una fuerte luminosidad se observa no solo en la parte alta (nubes), sino en la parte baja, en el suelo.

"Entonces esto podría haberse generado a nivel de superficie o el suelo. Se descarta que haya sido una descarga eléctrica", refirió tras lamentar que no se sepa con exactitud en qué zona de Lima ocurrió esa luminosidad.

Mesía añadió que no se sabe qué factor puede haber originado dicho fenómeno y dijo que una situación como la ocurrida no debe generar temores, dado que no se conoce su causa.

El resplandor de luz sobre la ciudad fue registrado por varias personas, quienes colgaron los videos en ls redes sociales, como Facebook, Twitter y YouTube. A partir de allí se han generado diversas especulaciones sobre su causa.