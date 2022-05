El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ( Senamhi ) informó que, desde el sábado 28 hasta el domingo 29 de mayo, se registrará el descenso de la temperatura nocturna en la costa norte y centro.

La entidad remarcó que, además del descenso de la temperatura, se espera cobertura nubosa y niebla/neblina en horas de la noche y primeras horas de la mañana, e incremento de viento en la zona norte del litoral.

El sábado 28 de mayo se prevén temperaturas mínimas entre 15° C y 17° C para Piura, entre 13° C y 16° C para Lambayeque, entre 13° C y 15° C para La Libertad, entre 12° C y 15° C para Áncash y Lima; y entre 7° C y 11° C para Ica.

Senamhi indicó que las condiciones frías se deben a que la temperatura superficial del mar registra valores inferiores a su normal frente a la costa del Perú, sumado a la influencia de los vientos del sur.

La entidad informó que el miércoles 25 de mayo se registró una temperatura de 10.9 °C en Lima y que esta no es solo la más baja en lo que de este año, sino que “este valor no se presentó desde mayo del 2006 con 10,6 °C.

VIDEO RECOMENDADO

Jorge Muñoz, junto al nuevo burgomaestre de la capital, Miguel Romero, inauguraron el paso a desnivel en el óvalo Monitor Huáscar. El exalcalde de la capital justificó su presencia al sostener que fue partícipe en la ejecución de este proyecto. Recuerda su gestión en la Municipalidad de Lima.