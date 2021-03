Durante Semana Santa y el día de las elecciones, habrá ciertas licencias para facilitar la movilización de la ciudadanía. El jefe de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, Salomón Durand, confirmó que los ciudadanos podrán usar bicicletas, scooters y hasta patines, entre otros, para realizar sus compras de productos de primera necesidad y medicinas, o recoger alimentos en restaurantes, durante el confinamiento, que se inicia mañana. El transporte privado quedará prohibido (ver recuadro).

“Podemos salir (durante la cuarentena) caminando o en bicicleta, patines, scooters”, explicó. No obstante, si bien las salidas durante el confinamiento deben ser solo para la adquisición de estos productos, Durand señaló que el Gobierno no ha establecido un tiempo máximo de permanencia en las calles.

El ministro del Interior, José Elice, informó que 70,000 efectivos de la Policía Nacional serán desplegados en todo el país para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las restricciones establecidas por el Gobierno en Semana Santa –del 1 al 4 de abril–. De ellos, 5,000 resguardarán Lima.

“La Policía continuará intensificando el patrullaje y la inteligencia operativa, pero también invocamos a la ciudadanía a que colabore y respete las restricciones establecidas”, recalcó.

Recordó que el acceso a las playas queda restringido (el Escuadrón Playero realizará la vigilancia correspondiente). Solo podrá salir una persona a la vez, para realizar compras necesarias. Además, las tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad atenderán de 4:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los servicios de delivery de farmacias operarán todo el día y los de restaurantes hasta las 11:00 p.m. Del 1 al 3 de abril, no se podrán realizar viajes al interior del país (en bus o en avión). El 4 de abril se retomarán.

VACUNARÁN A 3 MILLONES

Por otro lado, desde Arequipa, el presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que, al término de su gestión –28 de julio–, 3.5 millones de peruanos estarán vacunados. “Si tenemos éxito en las negociaciones que estamos a punto de concluir, podríamos triplicar (esa cifra). Pero yo prefiero decirles que tenemos por seguro 3 millones y medio; podría ser mucho más, no quiero adelantarme”, señaló.

Reiteró que su administración cuenta con el “compromiso firme y el contrato” para la adquisición de 48 millones de dosis hasta fin de año.

“Además, seguimos negociando con dos, tres o cuatro laboratorios con los cuales estamos a punto de concretar contratos en un contexto internacional extremadamente difícil”, explicó.

Sabía que

La Línea 1 del Metro de Lima informó que entre el jueves 1 y domingo 4 de abril, los trenes circularán entre intervalos de 15 minutos (de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.) y de 20 minutos (entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.).

