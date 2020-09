Si de viajar en el tiempo hablamos, qué mejor manera de hacerlo recordando nuestra historia. Algo así sucede cuando uno coge un libro, mira fotos, o recuerda el pasado. Y algo así también pasa cuando se visita el Archivo del Obispado de Huacho, en la ciudad del mismo nombre, al 149 kilómetros al norte de Lima.

Esta especie de biblioteca conserva documentación histórica-administrativa generada por la Iglesia Católica desde la conquista española hasta los inicios del siglo XX. Perú21 la visitó con motivo de su décimo aniversario de creación. Aquí le contamos su historia:

EL ARCHIVOEl Archivo del Obispado de Huacho fue creado en el 28 de marzo de 2005, por Decreto Episcopal N°002-05. Las gestiones fueron realizadas por el monseñor Antonio Santarsiero Rosa (OSJ), obispo de dicha ciudad.

En este espacio se encuentran documentos de la historia colonial, que datan desde 1569. Estos están organizados en 4 series, las cuales incluyen información de las provincias de Huaral, Canta, Huaura, Barranca, Oyón y Cajatambo, que pertenecen a la Diócesis de Huacho.

Este repositorio alberga datos sobre las cofradías, visitas pastorales, curatos y estadísticas parroquiales de la zona, los cuales se encontraban almacenados en las iglesias, y que han sido rescatados y puestos en valor a través de la creación del archivo.

Además, en el local también se pueden encontrar partidas de bautismo, matrimonios, defunciones, y diversos documentos administrativos de las parroquias, que revelan cómo era el trato entre sacerdotes y feligreses en tiempos de la colonia.

ARCHIVERO CON EXPERIENCIAMelecio Tineo Morón recibió a Perú21 en al Archivo del Obispado de Huacho. Él es el director fundador de este espacio de historia y religión. Sin embargo, su relación con los documentos sacros supera los 30 años.

'Profesor Melecio', como le dicen muchos de los voluntarios y alumnos de la universidad, ha tenido a su cargo el Archivo Arzobispal de Lima durante 35 años, para luego encargarse del de Huacho.

Asimismo, desde el 2008, también tiene bajo su tutela la creación del Archivo del Obispado de Huaraz, el cual está próximo a abrir sus puertas; y en febrero de 2015 recibió la invitación del padre provincial de la orden de los Dominicos para que se haga cargo de su archivo, el cual tiene documentos que datan del siglo XVI.

Según contó, él es un paleógrafo y conservasionista autodidacta. Nunca estudió dichas materias en la universidad, sin embargo, sus años de experiencia sí que lo respaldan. Tanto así que hasta es muy conocido entre la academia y, constantemente, brinda talleres para aprender a leer textos antiguos (paleografía) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

APOYO INTERNACIONALEn el 2012, el Archivo del Obispado de Huacho se hizo del financiamiento de un proyecto de la British Library, la cual tiene un programa de ayuda a archivos en peligro (EAP, por sus siglas en inglés: Endangered Archives Programme).

La Biblioteca Británica donó 33 mil libras esterlinas para construir un ambiente para el archivo, dotarlo de estantería y maquinaria adecuada, y para que se digitalicen todas las imágenes y documentos históricos pertenecientes hasta antes del siglo XX.

Esta digitalización sirvió como mecanismo de conservación y protección preventiva de los libros parroquiales de entre 1569 y 1570. Asimismo, también se realizó lo mismo con 138 mil fotogafías documentales, a las cuales se puede tener acceso a nivel mundial accediendo al proyecto Recolección y preservación de un archivo parroquial en una Diócesis andina (Collecting and preserving parish archives in an Andean diocese) desde la página web de la British Library.

Gracias a este proyecto, se logró tener digitalizados más de 200 metros lineales de documentos. Cabe señalar que para la traducción de algunos folios se contó con el apoyo de la doctora Gabriela Ramos, quien fue su asesora, y del historiador Luis Alberto Rosado Loarte, quien se encargó de la digitalización de los documentos.

"En el Archivo del Obipado de Huacho tenemos un libro correspondiente a los bautismos de Chancay. Este es el libro más antiguo que se conserva en Huacho. Tiene documentos que datan de 1569 a 1619", cuenta mientras muestra a Perú21 el folio del cual habla.

Rosado Loarte, quien en el 2014 ganó el concurso "Narra la Independencia desde tu pueblo, tu distrito o tu ciudad", señaló que, incluso, los textos que se albergan en el Archivo tienen también testimonios de alcaldes de Lima, quienes tenían tierras en Huacho, y que habrían participado de actos protocolares entre el clero y el Estado.

Asimismo, señaló que hay documentos firmados por Santo Toribio de Mogrovejo, quien fuera el segundo Arzobispo de Lima, y quien confirmó a una niña entre los años 1569 o 1569. Luego, durante la creación del Archivo se volvería a encontrar más datos sobre ella, al hallar su hoja de inscripción a una de las hermandades de la ciudad.

En tanto, en el 2012, y gracias a las gestiones de Melecio Tineo, se aprobó un nuevo fondo para el Archivo, el cual pertenecía a un programa de ayuda a archivos de América Latina, el cual era impulsado por la Universidad de Harvard.

Con este financiamiento se realizó una base de datos (catálogos) sobre los documentos que tiene el Archivo. Este proceso se llevó a cabo de enero de 2013 a diciembre de 2014. No obstante, y a fin de mejorar sus labores, el Archivo del Obispado está próximo a publicar dos nuevo catálogos con datos sobre los curatos y las estadísticas parroquiales de la zona.

VOLUNTARIOS INVESTIGADORESPese a ser un archivo relativamente joven, este recinto es visitado por voluntarios, profesionales y extranjeros. Todos ellos acuden a la sala de lectura del Archivo para buscar documentos históricos que los ayuden a realizar trabajos o investigaciones. Incluso, los ciudadanos de la localidad llegan a buscar sus partidas de bautismo para realizar trámites ante embajadas u otros entes gubernamentales.

Perú21 conversó con Jorge Luis Benavente Bustamante, historiador de la UNMSM, quien viene constantemente al Archivo a realizar prácticas con documentos históricos, y a especializarse en paleografía al lado del profesor Melecio.

Él considera que el Archivo "es muy abierto" a comparación de otros centros similares. En principio, porque Tineo Morón ha sido su docente. No obstante, señala que el trato y la forma en que se puede involucrar con los documentos hacen que la experiencia de la investigación sea distinta.

Asimismo, resaltó que es el único archivo del Perú que atiende los días sábados, ventaja que permite a estudiantes de otras partes del país venir a practicar o estudiar con el material original, sin interrumpir sus clases universitarias.

Personas de todas las edades, de diversas casas superiores, y de diversas partes del país visitan este recinto, recibiendo en muchos casos la cordial atención de Benavente Bustamante, quien señaló que atender a quienes llegan es otra forma de aprender también sobre la historia.

DATOS

El Archivo del Obispado de Huacho tiene la partida de nacimiento (1844) de Manuel Tovar Chamorro, XXV Arzobispo de Lima, entre los años 1898 y 1907.

También alberga la partida la de primera mujer médico del Perú, cuya tesis se encuentra en la Casona de San Marcos, en Lima; y del historiador peruano Pablo Macera.

Este recinto es el único archivo del Perú que atiende los días sábados, tanto en la mañana como en la tarde.

Puede visitarlo en la esquina de las avenidas Grau y Echenique, a pocos pasos de la Plaza de Armas de Huacho.

Por Chinn De La Cruz (adelacruz@peru21.com)