Desde la madrugada, decenas de fieles esperan su turno para poder participar en la misa de Domingo de Resurrección en la iglesia de las Nazarenas, en el Centro de Lima. Muchos de ellos han llegado de diferentes puntos de la capital y el país para entregarse a Dios y agradecer los milagros que les ha otorgado.

“Somos de Chincha, yo he estado hospitalizada un mes y me entregué. La virgencita de Guadalupe me hizo un milagro. Yo estoy mal del corazón y ella me hizo un milagro, por eso estoy aquí de pie. Llegué acá a Lima hace tres días. He venido aquí con mi familia, con mi hijo y mi esposo, muy agradecida”, contó una mujer a Canal N.

Por su parte, Flor Ramírez Acevedo, quien llegó a la iglesia desde Santa Anita, contó que se contagió de coronavirus (COVID-19) y estuvo enferma por 18 días, periodo en el que algunos de sus familiares y vecinos perdieron la batalla contra esta enfermedad.

“Todos los años vengo. Hoy día es Domingo de Resurrección, no puedo cambiar. Es una tradición. De donde me encuentro vengo. (La semana Santa) ha sido una semana de reflexión, de la vida que estamos pasando con esta enfermedad que no se quiere ir y solamente queda cuidarnos. Hay mucho por agradecer. El domingo pasado me entrevistaron, conté que estuve con COVID-19 18 días, se murieron varios familiares, vecinos y siempre agradeciendo al señor. Es un milagro (haberme recuperado), para juntarnos más a él y tener mucha fe y esperanza”, señaló.

En tanto, otra fiel que llegó a la iglesia Las Nazarenas desde Mi Perú, señaló que todos los domingos asiste a misa desde que tiene 16 años.

“Esta es mi segunda casa. Yo me pongo el hábito desde la edad de 16 años. Devota, él me hace unos milagros vivos. Lo que tendrían que tener un día como hoy es un arrepentimiento, tener un cargo de conciencia de tanta maldad que tenemos. Hay que tener bastante arrepentimiento. Todo lo que está escrito en la biblia está pasando. Ahí dice: el que tiene oídos escuchará y el que tiene ojos leerá mis palabras”, puntualizó.

Cabe indicar que hoy se desarrollan tres misas en la iglesia de Las Nazarenas, la primera fue a las 7 a.m., la segunda a las 9 a.m. y la tercera se llevará a cabo a las 12 del mediodía.

¿Qué es el Domingo de Resurrección?

El Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección o Pascua de Resurrección es el día en el que Jesús resucitó, tres días después de ser crucificado en Viernes Santo.

Es la fiesta más importante del calendario cristiano, pues la palabra proviene del término pésaj, del hebreo antiguo, y significa “paso” o “transformación”. Además, la Pascua conmemora la muerte y resurrección de Jesús, el hijo de Dios, un hecho que representa el eje central del cristianismo.

