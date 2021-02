En medio del avance de la segunda ola del COVID-19, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aclaró que el uso de la ivermectina debe ser bajo prescripción médica, es decir con receta, y no de uso o venta libre, tal como ocurre en algunas ciudades del país para supuestamente contrarrestar los efectos del coronavirus.

“Nuestra norma dice que se pone a consideración del personal médico la posibilidad que, de acuerdo al caso que tengan delante, puedan utilizar este fármaco, entonces es un fármaco de prescripción, no es un fármaco de venta o uso libre”, expresó la integrante del gabinete ministerial en conferencia de prensa.

Además, Mazzetti enfatizó que los pacientes deben consultar al médico que les receta la ivermectina los efectos y los resultados que podría tener dicho medicamento.

“Desde el punto médico, un médico puede indicarle a un paciente, de acuerdo a la situación y si considera pertinente, que tal o cual fármaco que no está indicado para el problema específico del paciente pudiera serle de utilidad. Entonces, sí existe la potestad por parte del médico y con indicación médica de utilizar un fármaco con otras indicaciones para una indicación en particular”, expresó.

“La ivermectina es un fármaco, entonces los ciudadanos tienen que ser cuidadosos de preguntarle al médico que tienen delante si requiere o no requiere, si les sirve o no les sirve, puede ser válido o no puede ser válido”, agregó.

Mazzetti remarcó que la ivermectina es una fármaco que se encuentra en el petitorio del Ministerio de Salud para el tratamiento de la acarosis y de otros parásitos, por lo que remarcó que tiene efectos secundarios y que “son relativamente manejables”, pero que el cuadro se puede complicar si se hace un uso indiscriminado en un contexto de COVID-19.

