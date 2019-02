Sedapal restringirá el servicio de agua este lunes en dos distritos de Lima

Este lunes, 25 de febrero, Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en sectores de San Juan de Miraflores y La Molina por trabajos de mejoramiento en los sistemas de abastecimiento.

A través de una publicación en Facebook, la empresa estatal detalló que la restricción será de 09:00 a.m. a 07:00 p.m., en San Juan de Miraflores.

Mientras que en La Molina la restricción será de 10:00 a.m. hasta las 03:00 a.m. del martes 26 de febrero. Por tal razón, los vecinos de ambos distritos deberán tomar sus previsiones para no verse perjudicados.

Entre las zonas afectadas en San Juan de Miraflores están:

Cooperativas: América, Unamarca y Mariano Santos.

Asentamientos Humanos: Las Perlas, Alipio Ponce, Villa Los Eucaliptos y Defensores de Lima II.

Asociaciones de Vivienda: Santa Rosa y Conjunto Residencial Inclán IV etapa.

Zonas afectadas en La Molina:

Urbanizaciones: Colinas de la Molina, La Capilla I, II, III y IV etapa, El Valle, Cascajal, Los Robles, Portada del Sol I, II, III etapa y Las Praderas.

Asociaciones de Vivienda: Aeronáutica, Las Praderas, Banca y Seguros, Pablo Cánepa y Conjunto Residencial La Alameda I Y II etapa.

Asentamientos Humanos: Viñas Altas y Los Pinos.

Sedapal instó a la población a tomar las precauciones necesarias y espera la comprensión por las incomodidades que ocasione.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR