El ministro de Vivienda, Miguel Estrada, confirmó la intención de participar en una reunión con el Sindicato de Trabajadores de Sedapal (Sutesal) para abordar el tema de la situación del Servicio de Agua y Saneamiento en Lima y Callao (Sedapal). Ratificó que la empresa pública no se privatizará y que continuará bajo la administración de una empresa del Estado.

En diálogo con Canal N, dijo que también en la mencionada cita podría participar el congresista Marco Arana (Frente Amplio), luego que el parlamentario haya presentado un proyecto de ley que prohíbe que inversores privados obtengan acciones en Sedapal.

Estrada Mendoza dijo que la reunión podría realizarse la próxima semana debido a que su sector tiene previsto un viaje a España para participar de un evento sobre la gestión y distribución de agua en el país.

“Podemos plantear la reunión con el Congreso con el sindicato [de Sedapal] para discutir de mejor manera [este tema] en una mesa de trabajo, la situación en la cual nos encontramos para encontrar un punto de equilibrio para mejorar la administración de Sedapal. Tiene que ser la próxima semana porque esta semana estamos yendo a España para un evento de gestión de agua. Al regreso podríamos tener esta reunión con estos actores”, señaló.

Al ser consultado sobre una eventual derogatoria del Decreto Supremo 24-2019-EF , el ministro insistió en que la actual gestión no tiene una “mirada de privatización de Sedapal”, pero que se podría discutir la pertinencia o no de la cancelación de la citada ley.

“La ley lo permite, pero no está en la agenda. Este Gobierno no está pensando privatizar Sedapal ya que es un derecho público y es un compromiso de nosotros de darle este servicio a población. Estamos haciendo inversiones en este ministerio para ampliar la cobertura en Lima Metropolitana”, refirió.

“Vamos a discutir de la pertinencia o no de la cancelación de esta ley, pero Sedapal en este gobierno no será privatizada. Podemos discutirlo, pero el derecho público y el acceso universal al agua, estamos en camino a asegurarlo y esa es la política del Gobierno […] El gobierno no va poner a la venta las acciones de Sedapal. Se puede hacer una revisión y ver la mejor manera de defender nuestra institución pública, y no solo protegerla, sino reforzarla y ampliarla”, agregó.

Según la Sutesal, este Decreto pone a la venta, a privados un mínimo de 30% de las acciones de empresas públicas rentables y sostenibles como Sedapal.

El último 21 de septiembre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que Sedapal no se privatizará. De igual forma, lo ratificó el presidente del directorio, Francisco Dumler.