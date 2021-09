El gerente general de Sedapal, Richard Acosta, informó que el servicio de agua potable se reestablecerá este domingo 12 de setiembre en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de que fuera suspendido por un aniego en la Av. Tusilagos el último sábado.

“Este domingo se reestablece el servicio de agua las 24 horas del día en San Juan de Lurigancho. Estamos haciendo trabajos para poder reestablecer el servicio”, aseveró en declaraciones a RPP Noticias.

Asimismo, invitó a los residentes de San Juan de Lurigancho entrar a la página web de Sedapal para saber qué día y hora tendrán agua durante esta semana hasta que se reestablezca el servicio. “De esa manera van a poder almacenar agua y no van a tener la necesidad de salir a un punto externo a su vivienda”, señaló.

En otro momento, pidió a la ciudadanía entender que los trabajos que se realizan buscan mejorar el servicio en el distrito. “Hay que entender que este malestar que está ocurriendo esta semana es por un bien mayor. El bien mayor es que no vuelva a ocurrir un aniego como el de 2019 y asimismo no exista una restricción del servicio a futuro”, aseveró.

Aseguró que cuando se culminen los trabajos de empalme este domingo, no volverán a ocurrir aniegos ni se cortará el servicio de agua en San Juan de Lurigancho. “Esos dos aspectos van a quedar descartados”, aseguró.

Consultado sobre cómo será el cobro del servicio este mes, el gerente general de Sedapal detalló que a los vecinos de San Juan de Lurigancho no se les facturará la semana que no tuvieron agua.

“El agua que no han recibido no se les factura obviamente. Su recibo va a venir con una cantidad más baja que todos los meses porque hay una semana en la cual que no ha medido nada. Es decir, este mes le va a venir seguro las tres cuartas partes de lo que normalmente les venía”, sostuvo.

Horario y día que tendrán agua

Conoce el horario y día que tendrán habilitado el servicio de agua potable en San Juan de Lurigancho hasta que termine el corte por emergencia.

Recuerda tener tu número de suministro a la mano e ingresa aquí: http://bit.ly/Distribución_Abuci%C3%B3n_Agua

Conoce el horario y día que tendrán habilitado el servicio de agua potable en San Juan de Lurigancho. Foto: Sedapal

