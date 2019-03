Atención: Desmienten recorte de agua en 18 distritos de Lima y Callao [VIDEO]

NO CREAS EN TODO LO QUE VES EN REDES SOCIALES. Sedapal NO cortará el servicio de agua potable del 22 al 26 de marzo en 18 distritos de la capital por obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

Hoy comenzó a circular información que 18 distritos de Lima se quedarían sin agua. La advertencia incluía a El Agustino, San Luis, Ate Vitarte, Cercado de Lima, La Victoria, Breña, San Miguel, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua, La Punta, Callao, Miraflores, Pueblo Libre, Madgalena del Mar, Jesús María, Lince y San Isidro.

No es verdad. No es verdad. No es verdad.

Al respecto, el Ministerio de Vivienda señaló que no tiene programados cortes.

Comunicado MVCS Comunicado MVCS Comunicado MVCS

Al respecto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, precisó en RPP que "la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), está moviendo unas tuberías que interfieren con unas estaciones que están construyendo y lo que ellos quieren es que Sedapal corte el agua por 4 días para que ellos puedan hacer los empalmes y de esa manera terminar su trabajo y así no se hace, nosotros no vamos a cortar el agua ni 4 ni 5 días y mucho menos en 18 distritos. Eso no vamos hacer".