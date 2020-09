El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que cortará el suministro del recurso hídrico el miércoles 16 de setiembre en sectores de San Juan de Lurigancho, Callao y San Juan de Miraflores, por lo que los vecinos deberán tomar sus previsiones para no ver afectadas sus actividades diarias.

A través de una publicación en su página de Facebook, Sedapal indicó que la suspensión del servicio será para realizar trabajos de mantenimiento del sistema de agua potable.

Además, Sedapal precisó que, en el caso de San Juan de Lurigancho, la restricción del servicio será de 9 a.m. a 12 a.m., y las zonas afectadas serán C-R357 y RP-7 agrupación familiar sector 1, 2 y 3.

En el Callao, el corte del suministro se aplicará desde el mediodía hasta 6 p.m. y las zonas afectadas serán los asentamientos humanos Sarita Colonia y Acapulco, así como las avenidas Centenario, El Emisor y Miguel Grau.

Sedapal señaló que, en San Juan de Miraflores, los vecinos de las zonas D y C de la urbanización San Juan no contarán con el recurso hídrico de 8 a.m. a 8 p.m.

