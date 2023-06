Fueron cinco minutos de terror, cinco minutos en los que la empresaria L.A.C.L., de 37 años, estuvo en manos de cuatro sujetos, que la secuestraron tras dejar a su hijo en la puerta del colegio Liceo San Agustín, de San Martín de Porres. Una llamada alertando del hecho y la valiente intervención de un policía impidieron que se consumara el rapto y que cayeran, en medio de una balacera y persecución, tres de los captores, en una calle de Los Olivos.

“Yo iba manejando la camioneta. Mi agente de seguridad estaba atrás. Él estaba por subir y de frente le dispararon”, narró la agraviada, para describir cómo comenzó todo. Fue a las 7:40 de la mañana del jueves 22 de junio. Ella iba en su camioneta cuando fue interceptada por el auto de placa CAD-537 frente a la Mz. B, Lt 1, de la asociación Monte de los Olivos, del que bajaron tres sujetos de nacionalidad venezolana.

Su agente de seguridad fue baleado. Pero él alcanzó a herir a uno de los malhechores. L.A.C.L. fue sacada de su unidad y metida al vehículo en el que iban los maleantes. “Solo les decía que no me hagan daño, que me dejen tirada, que me boten. Entre ellos se echaban la culpa. Dijeron que debieron agarrarme en la puerta de mi casa y no esperar a que vaya al colegio, que agradezca que hemos dejado que dejes a tu hijo. Cuando empezaron los disparos, me dijeron que me calme”, expresó.

Ella hace referencia al momento en el que el teniente PNP Martín Perales deja su moto y comienza a disparar al auto, en el cruce de las avenidas Antúnez de Mayolo y Universitaria. “Hice disparos selectivos”, afirmó el oficial. De ahí, con apoyo de otras motos policiales y del Serenazgo de Los Olivos, continuó el asedio. “Una llamada al 105, que alertó del hecho, permitió hacer un gran despliegue para evitar este secuestro”, sostuvo el ministro del Interior, Vicente Romero.

En la cuadra cuatro de la avenida José Santos Chocano, en Los Olivos, en pleno intercambio de disparos, el auto de los captores se detuvo. El conductor huyó. Los otros tres malhechores fueron inmediatamente rodeados por una gran cantidad de policías fuertemente armados. Ellos fueron puestos en el suelo. Y L.A.C.L., en estado de shock, fue abrazada por el teniente Martín Perales. Los detenidos fueron identificados como Frank Silva, William Alfonso y José Méndez. “Estoy muy agradecida con la Policía. Expusieron su vida”, expresó L.A.C.L.

SABÍA QUE

Tres pistolas nueve milímetros Parabellum fueron incautadas a los secuestradores, informó la Policía.

La víctima indicó que sus captores se comunicaban con otros sujetos, porque querían hacer trasbordo a otro carro.

Ella pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial que no liberen a estos hampones, pues estos podrían volver a delinquir.