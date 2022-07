“Estoy enamorada de la robótica”, me dice la profesora Sayury Almirón, quien ha acercado esta poderosa herramienta a más de 240 alumnos de primaria en el colegio parroquial Santa María del Rosario de Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo, a media hora de donde vive, en San Juan de Miraflores.

De padres comerciantes, hermano ingeniero y hermana instructora de gimnasio, la maestra de 40 años es beneficiaria del programa global Comprometidos con la Educación de la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación ‘la Caixa’, que lleva educación con tecnología a niñas, niños y profesores de escuelas urbanas y rurales, hospitales y entornos inclusivos de Latinoamérica, El Caribe, Asia y África. Aseguran que este año lograron impacto en más de 800 mil escolares y profesores del Perú. Como jugando, la docente ha logrado que sus alumnos armen prototipos de mini robots para solucionar problemas sociales y ambientales del distrito, como la acumulación de basura o el tráfico vehicular.

Estudió en un tiempo donde, sobre todo en los colegios públicos, casi no había computadoras. Y desde las comunicaciones, comenzó a deslizar su vocación por compartir conocimiento. Proceso que la transformó en educadora. Es lunes y atiende mi llamada pasada las 11 de la noche. Responde con voz vivaz, como si empezara el día. “Hay que hacer la lucha”, me dice.

Hoy se conmemora el Día del Maestro.

-Profesora, ¿suele acabar su día a estas horas?

(Ríe). El trabajo de un docente nunca termina, somos docentes las 24 horas. No solo acompañamos en el proceso con la tecnología a los estudiantes, sino también a los padres de familia; muchos de ellos no sabían cómo conectarse a una videollamada, cómo descargar la información, qué es un PDF, cómo ingresar a un link. Entonces, hemos resuelto esas dudas y nosotros gustosos de poder atenderlos. Igual los profesores nos llevamos siempre exámenes a nuestro hogar, nos llevamos algunos cuadernos, temas de reforzamiento.

-¿Trabajo que incluye domingos y sábados?

Sí. Todos los profesores sabemos que al elegir la carrera de educación, el horario es parte del ‘paquete’ y lo recibimos con mucho cariño. Sí, es por elección. Elegimos educación porque sentimos que podemos contribuir. Y también nos llevamos trabajo para elaborar la clase del día siguiente o de la semana. Por ejemplo, yo tenía que trabajar la construcción de un canguro en digital y solo para la motivación que iba a durar cinco minutos, tuve que ver once videos, de los cuales seleccionar dos y de ahí elegir uno. Igual hay que buscar textos y corroborar la información, porque si bien es cierto que internet es una ventana abierta, por lo mismo puede haber información falsa; entonces, tenemos que filtrarla.

-¿Por qué elige enseñar?

Trabajé más de 10 años como comunicadora en la experiencia de radios escolares en las escuelas. Iba a capacitar a los profesores para usar los medios de comunicación; te hablo del 2001. Tenía como 22 años. Llegué para convencerlos de que usen la radio en la escuela, que se conviertan en periodistas radiales. Y los chicos al final del taller me decían: “Profesora, venga mañana”. Pero mis visitas eran esporádicas. Se hizo una evaluación y les había gustado la clase. Ahí me enamoré del colegio. Y luego de eso me puse a estudiar Educación y desde ahí no paro; y claro, me sirve mucho mi experiencia de comunicadora para captar la atención de los estudiantes al entonar la voz, incluso usar hasta teatro.

-¿Y cómo llega la robótica?

En el salón te encuentras con estudiantes que cada día quieren más retos, porque ellos autogestionan el aprendizaje para usar la tablet, el celular, la computadora; entonces, al llegar a la clase no les puedes presentar algo que sea redundante o aburrido, tienes que innovar. Ante eso existen propuestas como la de Fundación Telefónica, que tiene el taller de robótica, donde tienes un acercamiento a la programación, a las piezas digitales, a conocer cómo funcionan los robots. Después ya me especialicé en la UNI y en un instituto, donde llegué a construir un auto que podía movilizarse con una aplicación en el celular, lo que también fue un reto porque éramos dos mujeres en un grupo de puros varones. Y lo mismo quisiera lograr en el colegio: que las estudiantes mujeres tengan el mismo acceso a la tecnología, despejando estereotipos. Para las chicas, ya es parte de su alfabeto hablarte de motores, de sensores, de piezas complejas, que solemos asociarlo solamente a los varones. Siento que las chicas están ganando posicionamiento al desenvolverse en la robótica.

-¿Por qué es importante que la robótica se vuelva un curso que se dicte de manera regular en los colegios, como matemática o historia?

La robótica debe ser incorporada en la currícula. Desarrolla diversas capacidades y competencias en los estudiantes. Los hace creativos, hace que concreten sus ideas, que sean críticos y solucionen problemas de su sociedad. También se desarrolla el trabajo en equipo, ser cuidadosos, tener sensibilidad. Se desarrollan competencias como las matemáticas, que se pueden aprender jugando; también en comunicación, porque a la vez se tiene que fundamentar la idea y se pueden contar historias. Además, trabajar el inglés.

-¿Cómo debe ser la educación del futuro?

Se debe contemplar a la tecnología como un recurso útil. Los estudiantes no solo pueden ser consumidores de videojuegos. Veamos a la tecnología como un aliado para la educación. Y hay que ver a la educación con esperanza, de que sí vamos a crear un futuro mejor. El docente es una de las personas más comprometidas con el desarrollo de nuestro Perú. Lastimosamente, por la política estamos viendo que esta hermosa palabra, que es maestro, está afectándose. Quisiera comunicar que los profesores somos las personas más preocupadas por tratar de mejorar nuestro país y que cada uno lo está haciendo desde su aula. Estamos comprometidos con nuestra carrera. Pero este trabajo es integral: escuela y familia, escuela y sociedad.

- “Soy Sayury Zoila Almirón Zúñiga. Tengo 40 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié Comunicaciones, que hasta ahora es mi pasión; es más, soy la maestra de ceremonias de mi colegio (risas). Pero la carrera de Comunicaciones la interrumpí por la Educación”.

- “Soy docente de la especialidad de Educación Primaria y también tengo la especialidad de Computación e Informática. Y luego me especialicé en Robótica, tengo mis diplomados, que los seguí en la UNI y en el Instituto Von Braun. Enseño computación en inicial”.

- “También enseño computación y robótica educativa en primaria, en el colegio parroquial Santa María del Rosario de Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo, donde llevo cinco años. Y el colegio este 2022 cumple 25 años. En el futuro me gustaría capacitar a los profesores, hombres y mujeres, en robótica”.

