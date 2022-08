Más de 499,588 mil consultas sobre temas tributarios y no tributarios fueron atendidas a través de sus canales no presenciales por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, entre enero y el 30 de julio de este año.

Durante este periodo, la entidad recaudadora atendió consultas sobre tributos, multas administrativas, arbitrios municipales y papeletas de tránsito y de transporte. Además, se absolvieron dudas sobre el impuesto predial, impuesto vehicular, impuesto de alcabala, estados de cuenta, pagos, declaraciones juradas, medidas cautelares por deuda tributaria y no tributaria, entre otros temas.

Las seis líneas de WhatsApp habilitadas absolvieron 98,116 consultas y a través del Aló SAT (315-2400) se atendieron 207,441 llamadas.

Asimismo, la entidad también brindó asesoría por medio de otros canales: en el correo asuservicio@sat.gob.pe, recibió 35,698 consultas; el Chat SAT (https://bit.ly/2WAGLPc), 33,664, y en la plataforma Zoom, 169 requerimientos.

Mediante la Agencia Virtual SAT (https://bit.ly/2Qh5ups) se ingresaron 122,667 trámites sobre liquidación de alcabala, declaración jurada predial, declaración jurada vehicular, mesa de partes, fraccionamiento tributario, fraccionamiento no tributario, compromiso no tributario y constancia de no pago de alcabala.

Finalmente, se realizaron 1,833 atenciones a ciudadanos mediante las redes oficiales (Facebook https://www.facebook.com/SATdeLima) de la entidad.

El SAT de Lima recuerda que los ciudadanos que tienen a disposición, las líneas de WhatsApp (956 212 291, 983 744 044, 999 431 111, 940 199 995, 956 212 260 y 956 212 205), el correo asuservicio@sat.gob.pe, el chat en línea ingresando a www.sat.gob.pe, sección “Contáctenos” y la página de Facebook SAT de Lima.

Agencia Virtual SAT