Una mujer que sobrevivió al incendio de Mesa Redonda ahora trabaja en la olla común Niño Divino que fundó en abril pasado con algunas vecinas del sector Profam, en el distrito limeño de Santa Rosa.

Se trata de Sarita Cárdenas Cruz (44), quien logró huir de las llamas de fuego hace 19 años. “Nunca olvidaré ese día del incendio. Logré salir y gracias a Dios estoy viva”, señala, mientras abanica con un cartón la encendida leña con la que cocinará la arveja,

Ella, además, es una heroína que lucha con un cáncer en la zona del vientre desde hace varios años. Como si eso fuera poco, su segunda hija, Ivanna, de 5 años, sufre cada cierto tiempo de serios malestares físicos a causa de su nacimiento prematuro. Sarita la tuvo apenas a los 5 meses de gestación.

Pese a sus batallas personales, Sarita no se hizo problema para, solidaria, abrirse otro flanco de combate, y hoy la suya es una de las 50 ollas comunes que existen en Santa Rosa.

“Veo en cada niño o niña a mi hija menor. Me siento mal cuando veo chiquitos con sus mamás que pasan y no tienen qué comer. Por eso cocino en la olla común. No poseemos grandezas, pero tratamos de apoyar con lo que tenemos”, refiere Sarita.

APOYO

Desde inicio de octubre, Sarita y las demás señoras que cocinan con ella ya reciben alimentos la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, los que son distribuidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Los alimentos que reciben las ollas comunes son conserva de carne o pollo o gallina, leche evaporada entera, arroz, hojuelas de avena con quinua, frijol, lenteja, arveja partida, aceite vegetal y azúcar.

“Gracias al Midis, a Qali Warma y a la municipalidad por el apoyo. Así podemos seguir cocinando los almuerzos y los lonches para más familias que han sido golpeadas en esta pandemia”, finaliza Sarita.

ACCIONES

El Midis prevé entregar, hasta diciembre, 3,398 toneladas de alimentos para atender a la población organizada en ollas comunes de Lima Metropolitana y Callao, que beneficiará a más de 105 mil personas en el contexto de la emergencia sanitaria.

La ayuda se da de manera progresiva y la entrega final la hacen los municipios distritales. Hasta el momento los distritos solicitantes son Pachacámac, Ancón, Carabayllo, Chaclacayo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Cercado de Lima, Los Olivos, Chosica, Pachacámac, Pucusana, Puente Piedra, Rímac, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Santa Rosa, Surquillo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Mi Perú, Ventanilla, Bellavista, Carmen de La Legua y La Perla, entre otros.

