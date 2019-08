Santa Rosa de Lima: Metropolitano brindará servicio especial por feriado La Municipalidad de Lima detalló que la medida se aplicará el viernes 30 de agosto en el que operarán los servicios regulares A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. y el Expreso 4 de 6 a.m. a 9 p.m.

