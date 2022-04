Una joven universitaria de 19 años se encuentra desaparecida, la tarde del pasado lunes 4 de abril de este año, en el distrito de Santa Anita. La última vez que la vieron fue cuando fue cuando salió de su vivienda, situada en la calle los Quechuas -Cooperación Andahuaylas, para sacar copias.

Abel Salazar Gutiérrez e Hilda Lloclla González son padres de Britnehy Brizzeth Salazar Lloclla y contaron que hace una semana retornaron a Lima para que la joven vuelva a sus clases presenciales de la carrera de Derecho. “Mi hija dejó todo. Su celular, la plata y su ropa. Ha dejado todo”, dijo el progenitor para Canal N.

La joven universitaria al momento de su desaparición vestía un jean y un polo plomo. Ella es de contextura delgada, y cabello lacio.

Según la madre de la joven habían fueron a Andahuaylas sin pensar en volver a la capital porque presuntamente su hija era víctima de acoso por parte de un hombre.

El citado medio indicaron que los padres de Britnehy sindican a Bryan John Quispe Tito como el presunto implicado en la desaparición porque habría llegado a perseguirla y retenerla por más de doce horas en diciembre pasado. Este joven de 22 años era vecino de la familia.

“‘ Mamá, ese chico tanto me molesta’, me decía. Hasta le he dicho con mi propia boca a ese chico que la deje estudiar, yo misma le he dicho. Y mi hija me dijo: ‘mamá, ya no lo soporto vamos para Andahuaylas’ ”, relató la madre de la joven desaparecida.

“ Yo sospecho que ese John la tiene a mi hija retenida porque ahora él está como desaparecida. Fui a conversar con su papá para que mi hija aparezca” , refirió el padre de familia.

Padres de Britnehy sindican a su exvecino Bryan John Quispe Tito de 22 años como el presunto implicado en la desaparición de su hija. (Captura: América Noticias)

En la vivienda donde vivía Quispe Tito señalan que no tienen conocimiento cuál es su paradero actual. “Esta casa es de su mamá [del sindicado]. Ya no vive desde que tuvo el problema con el vecino. Hace tiempo que no viene tres o cuatro meses. No sé nada”, dijo un residente del inmueble.

Canal N también acudió hasta la casa que figura en su ficha Reniec como domicilio del joven sindicado como responsable de la desaparición de Britnehy, pero tampoco fue encontrado.

La Policía Nacional trabaja en la búsqueda de la joven desaparecida

Si tienes información que pueda ayudar a encontrarla, puedes llamar de manera gratuita a la línea 114 o contactarte con sus familiares a los números 956 372662 y 985 360 549.

