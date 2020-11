Los transportistas de mercadería instaron a la Municipalidad de Santa Anita a proveerles de un estacionamiento para ubicarse y cargar todos los alimentos que compran en ‘Tierra Prometida’, mercado temporal donde fueron trasladados los 2.369 vendedores ambulantes que trabajaban en La Parada (La Victoria).

De acuerdo con los conductores, los inspectores del municipio no los dejan cargar la mercadería y les piden que se retiren debido a que se estacionan en una vía auxiliar que está prohibido.

“El mercado está bonito, pero no tenemos en dónde estacionarnos, nosotros tenemos que cargar la mercadería de este centro de abasto, debe haber una playa para estacionar”, indicó uno de los afectados a América Noticias.

“Me están pidiendo que me retiren, nos toman foto, nos apuran que tenemos que salir porque esta zona es rígida, pero no hay lugar donde estacionarnos para hacer nuestra carga y tengo que seguir llevando todo esto (señala sus compras). Yo quisiera que nos den un espacio para hacer la carga”, señaló otro conductor.

Por otro lado, los comerciantes de este centro de abasto solicitaron los mismo debido a que al no haber un lugar donde los camiones puedan estacionarse, no podrían generar mayores ventas.

