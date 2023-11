El hampa sigue extendiendo sus tentáculos en distritos de la capital. Esta vez sicarios tiñeron de sangre una fiesta de promoción en Santa Anita. Era la 1 de la madrugada de ayer, en el local ubicado en la cuadra 13 de la avenida Huancaray.

Un grupo de personas conversaba antes de ingresar al recinto cuando, de pronto, de un auto blanco, estacionado a pocos metros, descendieron tres sujetos que se dirigieron hacia el grupo y comenzaron a disparar a quemarropa. Las víctimas trataron de escapar, pero fueron alcanzados por las balas.

Dentro del local, una orquesta se encontraba instalando sus equipos para dar inicio al evento. Tras escucharse los disparos, los jóvenes se refugiaron bajo las mesas para resguardarse.

Dos personas fueron asesinadas de manera violenta. Una de las víctimas, un joven de 18 años, intentó huir hacia el interior del local, dejando su mochila en el suelo; sin embargo, los agresores lo persiguieron y le dispararon tres tiros en la cabeza.

La otra víctima, identificada como Alex Pintado Gómez (36 años), sufrió varios impactos de bala que acabaron con su vida. “Ha venido una camioneta y comenzaron a disparar. Es mi esposo y mi sobrino. Vi a dos sujetos y dispararon en ráfaga”, reveló la esposa de Pintado a América noticias.

Tras ultimar a sus víctimas, los sicarios se dirigieron a una mujer a quien también dispararon cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo. Recibió un impacto de bala en el abdomen. Fue traslada al hospital Hipólito Unanue.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Los criminales subieron al vehículo que estaba con las puertas abiertas y huyeron con rumbo desconocido. La Policía encontró 10 cartuchos de bala en el área del accidente.

PUENTE PIEDRA

En Puente Piedra, también en horas de la madrugada, dos delincuentes a bordo de una moto lineal detonaron un explosivo en los exteriores de una vivienda en uno de los sectores de Laderas de Chillón. El resultado: una furgoneta y la fachada de la casa resultaron afectadas.

No se reportaron heridos debido a que la vivienda estaba vacía.

ESTAMOS SECUESTRADOS

“El Perú está cayendo de manera acelerada bajo el yugo del crimen organizado transnacional”, afirmó a Perú21 Rubén Vargas, exministro del Interior, al comentar la proliferación de la extorsión y el sicariato en el país.

“Lo que tenemos en este momento es varios distritos de la capital que están secuestrados por el crimen organizado. Empiezan a ser manejados como territorios controlados con fines extorsivos y por quienes están involucrados en actividades ilegales como la trata de personas, microcomercialización de drogas”, añadió.

Advirtió que esto es parte del modus operandi como lo tiene el Tren de Aragua en Venezuela y como lo tienen otras bandas delictivas que forman parte de esta organización criminal en países como Colombia y Ecuador.

“Necesitamos que el gobierno entienda la naturaleza y la magnitud del problema, que no siga la lógica del vecino asustado, del cierre de puertas, de los colegios que consideran que con cerrar sus puertas se protege a los alumnos. Con eso, lo único que nos dicen es que están claudicando en su responsabilidad de brindarnos el servicio más básico que es la seguridad”, remarcó.

“Estamos en la cornisa y, si el gobierno no asume su responsabilidad, vamos a tener una situación similar a la de Ecuador. Y todo esto pasa por no enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y no darle las herramientas que necesita la Policía”, finalizó.

Sabía que

Agentes de Criminalística y de la Dirincri llegaron a la zona para iniciar las pesquisas sobre el crimen.

La Cuarta Fiscalía de Santa Anita (3º Despacho) abrió investigación por presuntos delitos de sicariato, homicidio calificado y lesiones graves.

La cámara de una caseta de seguridad cerca del local será clave para identificar el vehículo.

