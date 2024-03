El distrito de Santa Anita se encuentra conmocionado tras el asesinato de Dalia de los Ángeles Rodríguez, una joven de 18 años. La tragedia toma un giro aún más inquietante al descubrirse que Alison Peña Ormeño, quien se consideraba la mejor amiga de la víctima, sería la autora del homicidio.

Durante su declaración, Alison Peña Ormeño reveló que mantenían una amistad de años y que ella era la única que quería a Dalia: “Era mi mejor amiga. Con ella dormía y comía, compartíamos todo. La conozco desde hace 10 años. Salíamos a las discotecas, se quedaba en mi casa por temporadas y nadie la quería, solo yo la amaba”, señaló.

Además, dio a conocer que sufrió de diversas amenazas por parte de un sujeto identificado como Deivis: “Deivis me llamó a mi celular y me dijo: ‘ella o tus hijos’. Ahí te voy a mandar el fierro con Choco. Era una pistola calibre 38, yo le recibí el arma y me fui. Yo regresé a mi departamento con el arma escondida a la altura de la cintura”, indicó.

Inicialmente, la acusada trató de negar su participación en el crimen, pero las pruebas acumuladas por las autoridades la incriminaron. Tras ello, Alison admitió ser la responsable del fatal disparo que arrebató la vida a Dalia de los Ángeles Rodríguez.

Expertos psicólogos que analizaron el caso señalan un perfil de impulsividad y falta de empatía en Peña Ormeño, destacando la relevancia de abordar la salud mental y la prevención de la violencia en la sociedad. La trágica situación pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas integrales para abordar los problemas de salud mental y prevenir actos violentos.

La Fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para Alison Peña Ormeño, mientras se lleva a cabo la investigación. Mientras tanto, la Unidad de Investigación trabaja incansablemente para esclarecer todos los detalles de este suceso que ha conmocionado a la comunidad de Santa Anita.

