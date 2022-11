Carluis Cuyutupa, empresario dedicado al rubro de gastronomía, denuncia que desde hace dos semanas recibe extorsiones por sujetos que señalan ser integrantes de ‘Los Gallegos del Tren de Aragua’. Ellos le piden el pago de S/3.300 mensuales para que lo dejen trabajar tranquilo. Esto sucedió en Santa Anita.

“Al comienzo fue un mensaje, unas llamadas y teníamos miedo y les cortábamos. Eso fue el 8 de noviembre cuando inició. Luego volvieron hacerlo el 18. Ese día fue más constante, desde las 4 a.m. empezaron a llamar. Es a las 9 a.m. que el personal le contesta y preguntan por el dueño. Ahí es donde me dicen que están volviendo a llamar y les digo que no hagan caso”, contó a América Noticias.

De acuerdo al citado medio, los extorsionadores argumentan que tienen todo el dominio en Santa Anita y que también están extorsionando a otros empresarios. “Hermano te está hablando directamente el jefe de los Gallegos del Tren de Aragua acá en Lima”, se oye en uno de los audios que recibió el agraviado vía WhatsApp.

Ante las constantes amenazas, Cuyutupa acudió al Depincri de Ate-Santa Anita a poner su denuncia el 18 de noviembre. En el lugar se enteró que ese mismo día otras seis personas fueron a denunciar lo mismo.

“Son muy insistentes, incluso han optado por hacer videollamadas. Estoy muy preocupado. Pido a las autoridades más seguridad, que la Policía nos visite, que nos hagan caso”, señaló.

Indicó que, si la situación continúa así, tendrá que cerrar su negocio. “Si ellos siguen así hemos conversado con mi familia que nos vamos a retirar. De dónde vamos a sacar S/3.300 si están bajas las cosas”.

