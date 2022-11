La dueña de una ferretería vive una pesadilla desde finales de octubre, fecha en la que empezó a recibir llamadas y mensajes extorsivos donde desconocidos le exigen dinero o llegar a un acuerdo para no atentar contra su vida y la de su familia en Santa Anita.

“La primera llamada sucede el 28 de octubre. Se hacen pasar por clientes y desean saber datos sobre mí. Yo sospecho que son extorsionadores y les corto”, contó a América Noticias.

Cuando pensó que todo acabaría en una llamada, los mensajes comenzaron a llegar días después. En los textos que le envían los extorsionadores -desde distintos teléfonos- se leen las amenazas donde le exigen dinero o que lleguen a un acuerdo. “Te estamos vigilando las 24 horas. Las horas se te están terminando. No vamos a tener compasión de tu familia”, le dicen.

“Ellos dicen: ‘te estamos enviando un motorizado’. Por la casa pasan un montón de motorizados. No está en peligro solo mi vida, sino también la de mi familia”, señaló la agraviada.

Según el matinal, el último mensaje le llegó el 12 de noviembre, en donde se puede leer lo siguiente: “Las horas se terminan y nadie me llama para solucionar tu problema. Creo que más te importa el dinero que el bienestar de tu familia entonces si tu no me pagas yo te voy a poner como ejemplo y que seas la gran noticia de todos los diarios. No voy a parar hasta demostrarte con hechos. Nos das solución o procedemos”.

Debido a las constantes amenazas, la empresaria denunció el hecho ante la Depincri de Santa Anita. “Yo llamó el 8 de noviembre a la Depincri me dicen que están enviando el cargo a la fiscalía. Siete días después de que asenté la denuncia”, reveló.

Ella pide mayor celeridad en la investigación de su caso para dar con las personas detrás de los mensajes extorsivos, pues teme por su integridad y la de su familia.

