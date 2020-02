¡De terror! Un niño de 10 años jugaba en un parque ubicado frente a su casa, cuando fue captado por un sujeto —mediante engaños— con el fin de abusar sexualmente del menor en un descampado de Santa Anita. El hecho sucedió el último jueves a las 9:24 de la noche.

El hombre que no ha sido identificado le ofreció dinero a cambio de que lo ayudara a cargar algunas cajas. El pequeño accedió y lo siguió en una caminata de, al menos, 15 minutos. Al llegar a los rieles del tren, el sujeto se abalanzó contra el niño y sacó su miembro, pero el menor logró quitárselo de encima y corrió asustado hacia su casa.

La madre de la víctima contó a Latina que los efectivos de la comisaría le dijeron que al no existir penetración, no se podía hacer nada.

“Se llevó a mi hijo con engaños. Le ofreció pagarle 10 soles si lo ayudaba a cargar unos paquetes. Se llevó a mi hijo a la vía del tren y encima de mi hijo se masturbaba ese hombre, pero mi hijo felizmente logró escapar. Entonces yo me voy a la comisaría a denunciar, pero como felizmente no salió nada, la justicia terminaba ahí. No me hicieron caso”, dijo la madre.

Ella misma tuvo que solicitarle a los vecinos sus cámaras de seguridad para lograr identificar al acusado. Los vecinos están indignados por la inacción policial, pues otro niño puede ser la siguiente víctima.