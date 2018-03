Sanmarquina que obtuvo primer puesto cerró sus redes sociales para ingresar 

Meta cumplida. Lograr objetivos requiere de ciertos sacrificios y Dhayana Tenorio Salazar de 19 años lo sabe muy bien, pues tuvo que cerrar sus redes sociales y desvincularse de las salidas con sus amigos para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) .

Dhayana ingresó a la carrera de Medicina con un puntaje de 1 788.500 en el cómputo general. Ella contó que empezaba a estudiar desde las 3 de la mañana hasta las 21:30 horas. En las mañanas estudiaba y en las tardes repasaba lo leído.

¿SU VIDA SOCIAL?

La joven de San Juan de Miraflores también reveló que descansaba los días domingos y se daba la licencia de entrar a su red social, pero de lunes a sábado permanecía cerrada. Con sus amigos salía contadas veces, pues no quería distracciones.

"En la mañana estudiaba y en las tardes repasaba lo aprendido, pero tuve que cerrar mi Facebook y mis redes. Solo entraba los domingos, que era cuando me relajaba. Estar sin las redes no me afectó mucho porque mi idea solo estaba puesta en ingresar a la universidad", contó a la agencia Andina.

Pese a que aún no sabe qué especialidad seguirá, Dhayana tiene muy claro su deseo por ayudar a mejorar la salud de las personas y el fallecimiento de su abuela reafirmó su sueño.