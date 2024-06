Sandro Marcone, especialista en Educación y columnista de este diario, analiza la última encuesta de Ipsos Perú para Perú21 en el que el 79% de peruanos está en contra del nombramiento automático de docentes.

¿Qué opina del nombramiento automático docente aprobado por el Congreso cuando la ciudadanía pide calidad educativa?

Con los resultados de esta encuesta queda claro que hay un posicionamiento de la meritocracia y de la evaluación docente como un sinónimo tal vez no de la calidad que queremos hoy, pero sí del camino hacia ella. Yo creo que la población, en general, sobre todo los usuarios de la educación pública, tienen claro que si no hay un mensaje meritocrático en el docente de las escuelas públicas, la calidad no va a ir hacia arriba, sino que va a seguir yendo hacia abajo.

¿Qué otras observaciones hace?

Esta intervención del Congreso tiene visos de inconstitucionalidad en la medida en que está generando gastos y, además, la evaluación y definición de las políticas públicas es parte del ente rector, y el ente rector es el Ejecutivo; entonces es un caso más donde este Congreso no está aceptando las reglas de juego y está pateando el tablero. Esto es ir en contra de la opinión del ente rector y queda la duda de si va a observar o no la norma.

Según el Congreso van a beneficiar a docentes postegados de la Carrera Pública Magisterial…

En realidad muchos de estos docentes dan la prueba y en años anteriores la han aprobado; sin embargo, no ha habido suficientes vacantes para cubrir todas las posiciones… pero como igual se necesita al docente en la escuela, luego son contratados. Entonces no es culpa de los docentes, no es una situación que viene del docente que no se quiere evaluar, en realidad, más de dos tercios de los docentes de las escuelas públicas en el Perú ya están en la Carrera Magisterial, hay una voluntad de ser evaluados masiva.

¿Cuál es el problema?

Tiene que ver con una mirada del país y de cómo le metemos inversión y aumentamos el presupuesto, necesitamos más docentes. No tiene sentido que tengamos que contratar más de 100,000 docentes todos los años, porque no tenemos suficientes docentes nombrados. Ahí hay problemas de fondo que están siendo simplificados.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO