Esperar a que el día termine no es una opción. Lo sé, intentaste de todo pero es hora de aceptar la realidad: pasarás San Valentín solo, y aunque esto no tiene nada de malo, siempre ronda por la mente la teoría de que a Cupido se le olvidó tu existencia en esta ciudad.

Sin embargo, la pregunta está presente: ¿qué hacer este 14 de febrero si no tengo con quién pasarlo? Para muchos, no salir de casa es la solución más práctica, aunque en el fondo podría demostrar que te has rendido ante el infortunio.

Por eso, aquí te dejamos una serie de recomendaciones para que tu 'San Solentín' no sea una fecha que pases maldiciendo a las parejas.

LEVÁNTATE TARDE

Si quieres que tu 14 de febrero sea más corto, puedes pasar la madrugada viendo series y películas, o tal vez jugando videojuegos con otros compañeros que comparten tu desdicha.

Puede sonar un poco triste, pero al final caerás rendido en tu cama y al despertar verás que solo quedan 12 horas para que termine San Valentín.

LA CHAMPIONS LEAGUE

Luego de una sequía futbolística, el máximo torneo de clubes a nivel mundial vuelve a deleitar a todos (y todas) los amantes del deporte rey. El encuentro más atractivo es Real Madrid vs. PSG y es una oportunidad ideal para distraerte.

Puedes invitar a sus amigos (aquellos que no están acaramelándose con su pareja) y ver juntos el encuentro, o también acudir a cualquiera de los bares deportivos que abundan en la ciudad y donde seguramente encontrarás nuevas amistades.

Una vez más, el fútbol se convierte en el mejor remedio para un corazón abandonado.

ENGRÍE A TU MASCOTA

La solución para no sentirte solo en este día puede estar plasmada en cuatro patas y un corazón enorme. Aprovecha este día para engreír a tu amigo fiel, aquel que sabe levantar tus ánimos en los momentos más difíciles.

Sácalo a pasear, báñalo, llévalo al veterinario para que le corten el pelo y den una vuelta juntos. Quién sabe si tal vez caminando junto a tu mascota no encuentras alguien para conversar.

CAMBIOS EN EL HOGAR

Si eres de los que prefieren no salir de casa por miedo a ver las calles plagadas de parejas emanando corazones y caricias por doquier, pintar tu cuarto o darle un nuevo look a tu sala puede ser una buena opción para distraerte.

PRACTICA DEPORTES EXTREMOS

Tal vez la mejor solución para no cruzarte con parejas en la ciudad es salir de esta. Busca deportes extremos que puedas practicar en distritos alejados o fuera de la capital.

El parapente, canotaje y otras alternativas pueden convertir este día en uno cargado de adrenalina.

TRABAJA

Al caer miércoles, muchos nos veremos forzados a dejar nuestros hogares para trasladarnos hacia nuestro centro laboral. Hay que estar preparado psicológicamente para ver a las parejas felices caminando de la mano por la calle, con globos, peluches, rosas y demás regalos que suelen entregarse en esta fecha.

Concentra tu atención en tus labores, así no le prestarás atención a cualquier demostración de amor que los noticieros transmitirán durante el día.

Usa auriculares y escucha tu propia música antes que las clásicas baladas románticas carguen tu ambiente de cursilerías.

LA ÚLTIMA OPCIÓN: SAL DE FIESTA

Esta recomendación puede ser un arma de doble filo. Si sientes que estás en condiciones de salir y pasar la noche en un bar o una discoteca bailando y tomando, no hay problema; pero ten cuidado si es que el despecho y el rencor yacen en tu corazón pues los resultados podrían no gustarte.

Tal vez termines el 14 solo, pero quién sabe si el 15 lo comienzas acompañado.

Al ser un miércoles son pocos los lugares que ofrecen eventos por San Valentín este 14; sin embargo aquí encontramos uno que tal vez te podría interesar.

TÚ DECIDES

El 14 de febrero es una fecha más. No hay razón para deprimirse si es que el amor no ha tocado tu puerta aún. Elijas salir o no de casa, lo mejor es no pensar en que uno está solo y es mejor creer que todas aquellas parejas que lucen felices algún día —el destino no quiera— terminarán.