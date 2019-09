Regresa el concurso S.Pellegrino Young Chef de la mano de la empresa líder en el sector de bebidas en Italia, S.Pellegrino, para buscar a los mejores talentos en la cocina en esta cuarta edición 2019-2020, reconociendo el poder transformador de la gastronomía y buscando la próxima generación de jóvenes chefs pioneros en el uso de la gastronomía como móvil para el cambio social.

Esta nueva edición trae algunos cambios en la competición. En particular, se ha reducido el número de regiones para cada Final Regional. Como resultado, los candidatos serán divididos en 12 regiones, en lugar de 21, dependiendo de la ubicación de su restaurante.

En el concurso de este año se añaden nuevos premios tanto en las Finales Regionales como en la Grand Finale. En cada ronda de Final Regional se anunciarán cuatro ganadores: el Finalista Regional del S.Pellegrino Young Chef, el Fine Dining Lovers Food for Thoughts Award para el joven chef que mejor represente sus creencias culinarias personales en su plato, el S.Pellegrino Award for Social Responsibility para el plato que mejor refleje el principio de las prácticas socialmente responsables, y el Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy para el chef que sea capaz de transmitir en su plato la relación entre las diferentes culturas.

También estos premios serán otorgados en la Grand Finale junto con la proclamación del ganador final de S.Pellegrino Young Chef 2019-2020.

La semifinal regional para Latinoamérica del S.Pellegrino Young Chef 2019-2020 reúne a 15 cocineros seleccionados de toda la región para competir en Lima este martes 17 de septiembre y el Programa de Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú abrirá sus puertas para este encuentro desde las 9:30 de la mañana.