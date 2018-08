Un taxista que usaba aplicativo para prestar el servicio fue detenido por la Policía Nacional ( PNP ) tras ser acusado por el delito de violación. La víctima, quien es una joven estudiante, indicó que tomó el taxi por seguridad, sin imaginar que terminaría en otro lugar.

Un familiar de la estudiante señaló, que ella iba en el taxi con su amigo, pero este bajó antes. Minutos después notó que el auto iba por otra ruta, actitud que la alarmó y tras reclamarle, el hombre supuestamente abusó de ella, según reportó América Televisión. Todo este suceso ocurrió en el distrito de San Miguel.

“Se ha pasado de forma premeditada del destino de mi sobrina… Primero le dijo: ‘Le dejo a tu amigo y luego a ti’. Ella confiada por el taxi seguro, han dejado al muchacho y al momento de regresar a la casa de mi sobrina y es ahí donde se ha aprovechado”, indicó el tío de la víctima.

Entre tanto, el taxista quien fue identificado como Alan Galván Embasco de 37 años, negó todos los cargos tras su captura. “Presuntamente me están culpando de un delito que no he hecho nada”, señaló.

El acusado fue trasladado a la Dipincri de San Miguel, lugar donde llegó su esposa, quien ante la presión de los medios señaló lo siguiente: “ Es que me quedo sorprendida porque mi esposo no es así, es que no puedo asegurar lo que ha pasado”.

Por último, los familiares pidieron a la empresa de aplicación ser más rigurosos al escoger a su personal, debido a que no es la primera vez que sucede este tipo de accidentes.