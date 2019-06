Sujeto sufrió brutal agresión de vecinos por pedir que no se estacionen en su garaje [VIDEO]

Un joven denunció a su vecino y a los hijos de este de haberlo agredido porque les pidió que no estacionen su auto en la entrada de su garaje, en el distrito de San Miguel. Los agresores fueron despedidos de sus trabajos.

Alonso Rivero Zanatta resultó con un golpe en la nariz y varios hematomas en la cabeza y cuerpo, según informó 90 Matinal. En un video se muestra cuando el joven consultor en tecnología es golpeado por sus vecinos.

Aquella noche, se acercó a sus vecinos para pedirles que cesen en el hostigamiento que asegura, venía recibiendo desde hace ocho meses, tiempo en que les había reclamado por obstruir con su auto el ingreso a su cochera.

“Al momento no respiro por la nariz. Tengo obstruido las fosas nasales, contusiones en múltiples partes del cuerpo, en la nuca, en la frente, en la espalda […] Estos últimos meses no les he reclamado nada porque al ver el nivel de agresividad traté de ignorarlos”, contó el agraviado.

Los agresores fueron identificados como Carlos Espinoza Donayre (63), quien laboraba en la Municipalidad de San Miguel. También fueron denunciados sus hijos Carlos y Daniel Espinoza Cárdenas.

Por su parte, la comuna informó que Espinoza Donayre fue separado. “La Municipalidad de San Miguel lamenta profundamente el caso de agresión que involucra al trabajador municipal […] Conocido el caso en el que se ve involucrado el señor, se ha decidido separarlo de la entidad”, señala el comunicado.

Los mismo ocurrió con sus hijos Carlos y Daniel Espinoza Cárdenas, quienes fueron separados de sus funciones de la aerolínea Latam Airlines, mientras duren las investigaciones.

“Rechazamos tajante y enérgicamente cualquier acto de violencia. La empresa hará las acciones correspondientes. Actos de agresión no se condicen con los valores que practicamos en la empresa y lo que promovemos entre nuestros colaboradores”, precisa el pronunciamiento.