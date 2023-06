Hace instantes, se confirmó la muerte del empresario que fue acribillado esta mañana por un sicario en plena vía pública. El hombre se encontraba en compañía de su amigo Alex Yauri, tomando una gaseosa en una bodega, cuando aparecieron 2 sujetos en una moto lineal.

Empresario fue baleado mientras tomaba una gaseosa con su amigo en San Miguel.

NOTA ORIGINAL

Esta mañana, un empresario de autos sufrió un intento de asesinato por parte de sicarios cuando se encontraba bebiendo gaseosa con un amigo. El hecho ocurrió en la cuadra 34 de la avenida La Marina, en San Miguel.

La víctima, identificada como Rolando De la Peña Flores, se dedica a la venta de autos. Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o producto de una negación a pagar cupos. Las cámaras de seguridad del distrito serán claves para saber qué pasó en el momento del atraco.

La víctima fue acribillada por un motorizado, quien habría huido de la escena con dirección hacia La Perla.

Según una conocida del hombre, estarían recibiendo amenazas por parte de delincuentes: “Hoy le tocó a un empresario. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así (extorsionados)? Es un amigo nuestro, y no es posible que no haya justicia. Se tiene que trabajar muy seriamente en este tema. Nuestros hijos también están en riesgo. Los vecinos de San Miguel venimos siendo extorsionados. Esto ya no es normal. Nosotros hemos tenido que salir a dar la cara ante esta situación porque hemos visto mujeres colombianas armadas”, dijo en conversación con Canal N.