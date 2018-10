San Miguel: Joven fue víctima de golpiza en la puerta de discoteca

Pablo Barrientos Campos nunca se imaginó que una noche de diversión se iba a convertir en tragedia, luego que una enfurecida turba lo golpearaa la salida de una discoteca, en San Miguel.



Imágenes de las cámaras de seguridad del local grabaron el momento que el muchacho fue violentado primero por una mujer y luego reducido por varios varones. Producto de la paliza, sufrió daños en su sistema nervioso.



A través de las cámaras de 90 Matinal, el agraviado contó que todo ocurrió luego que le robaran sus pertenencias dentro del local. Al percatarse, salió a buscar a los autores del hecho, quienes estaban en el frontis de la discoteca.



“Uno me cogió por la cadera y otros me golpeaban. Ya no tenía mi celular, tarjetas y billetera, no tenía nada”, relató el muchacho que se encuentra internado en un hospital de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: