Le quitó la vida porque no obtuvo lo que quería. Xiang Jun Wen, ciudadano chino, asesinó a balazos a su compatriota Liu Mignen en el interior de una empresa marítima, ubicada en la primera cuadra de la Calle Pumacurco, en la urbanización Maranga, San Miguel. La víctima era gerente de la compañía y, según el homicida, lo mató porque no le dio trabajo y lo insultó.

En su confesión, difundida por Panamericana, Xiang Jun Wen relató con frialdad lo que lo llevó a quitarle la vida a su paisano.

“Le pedí favor (oportunidad de trabajo). Él me ha insultado, que me quiere botar. Por eso me he molestado”, explicó.

Tras asesinar al empresario chino, el sujeto huyó y en su fuga disparó a un vigilante que se encontraba en el primer piso del mismo inmueble, pues este intentó detenerlo.

Xiang, quien fue detenido por agentes de Serenazgo y la Policía, posteriormente fue trasladado a la comisaría de Maranga.

El homicida señaló que compró el arma de fuego en la Malvinas por dos mil soles.

Según, Mario Arata, jefe de la región policial Lima, el vigilante herido aún se encuentra delicado.