En el diario oficial El Peruano se publicó hoy la Ordenanza Nº 483-MDSMP de la Municipalidad de San Martín de Porres, que suspende temporalmente -por el plazo de 30 días calendario- las actividades comerciales en Fiori.

De acuerdo a la ordenanza, se suspenderán las Licencias de Funcionamiento, Certificados y Autorizaciones (comercio ambulatorio, ampliación de horario y anuncios publicitarios), dentro de la zona comprendida entre los límites de las avenidas Tomás Valle, Túpac Amaru, Miguel Ángel, Marco Polo, Enrique Fermín y Alfredo Mendiola.

Como se recuerda, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, señaló que esta medida fue aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal y regirá desde el domingo 15 de setiembre.

"El caos total y el colapso de la actividad comercial ha proliferado en los hostales y locales nocturnos que tienen riesgo y vulnerabilidad considerable en Defensa Civil; los informes de salud y sanidad sobre la vida el cuerpo y la salud han advertido un riesgo a los vecinos del lugar", manifestó el burgomaestre.

Asimismo, la ordenanza precisa que la suspensión temporal de las licencias, certificados y autorizaciones se irán levantando en forma progresiva y por manzanas, de acuerdo a la revisión y opiniones favorables de la Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, Sub Gerencia de Fiscalización, Sub Gerencia de Salud y Sanidad, Sub Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gerencia de Desarrollo Urbano.

Hasta el momento, ya se han clausurado bares, discotecas y otros antros de prostitución, y ahora se verificarán las condiciones de los hoteles, hostales y otros giros en el distrito.