Intervienen locales de acopio de aves clandestinos e insalubres en San Martín de Porres

Personal de Fiscalización y Sanidad de la Municipalidad de San Martín de Porres intervino varios locales de acopio de aves clandestinos e insalubres. La operación se realizó junto a la Policía Nacional y el Ministerio Público.

En la cuadra 4 de la avenida Grau se ubica un inmueble que supuestamente es un taller de pintura; sin embargo, en el predio se sacrifican las aves bajo condiciones mínimas de salubridad, informó TV Perú Noticias.

“Este establecimiento no cumple con las condiciones reglamentarias. No es la infraestructura. Además optan por el apilamiento de las aves sacrificadas, no existe ninguna cadena de frío e incluso existen [pollos] en estado de descomposición. No cumple con las condiciones higiénicas sanitarias”, señaló la ingeniera Úrsula Bueno, subgerente de Salud y Salubridad.

También se hizo intervención a otro local de aves en San Martín de Porres, que no contaba con licencia de funcionamiento.

Dick Castillo, gerente de Fiscalización y Control de San Martín de Porres, informó para el noticiero 90 Matinal que se procedió con la clausura definitiva. “Hay dos sanciones por el tema de salubridad y funcionamiento […] Hasta ahora estamos interviniendo cuatro locales en forma paralela”, indicó.