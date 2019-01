Nueve mascotas del 'Domador de perros' fueron envenenadas en Navidad [VIDEO]

Está con el corazón devastado. Salomé Díaz, un joven que se hizo conocido por adiestrar perros en San Martín de Porres , denunció que nueve de sus canes fueron envenenados la noche de Navidad.

El también llamado 'Domador de perros', dijo entre lágrimas a las cámaras de América TV que encontró sin vida a sus adoradas mascotas tras haber asistido a un evento.

"Ellos eran mi vida, ahora me han quitado mi vida, ya no tengo nada. Solamente tengo sus recuerdos", refirió desconsolado y aseguró que no tiene idea quién pudo haber sido porque todos los vecinos "lo odiaban" por criar a sus perros.

Salomé se hizo conocido porque él y sus perros recibieron al papa Francisco cuando llegó de visita a nuestro país en enero del año pasado.

La dueña de la casa aseguró que no sabe quién puede haber envenenado a los animales, quienes eran la única compañía de este solitario joven, quien pide justicia.