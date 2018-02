La pareja de Paul López Huapaya nunca imaginó que el hombre que amaba sería capaz de arrojarle a ella y su hijo —de apenas un año y medio— una olla con ají de gallina caliente que ella recién había preparado.

Erika Valverde Salazar y su pequeño presentan quemaduras de segundo y tercer grado a raíz del terrible incidente. El hombre fue detenido por la Policía y trasladado a la comisaría de Condevilla, en San Martín de Porres .

SE CONFIESA CULPABLE

Ya en la dependencia policial, López Huapaya confesó ser el autor del terrible hecho. El sujeto adujo que sufre de problemas mentales desde pequeño y sus familiares intentaron justificar su accionar indicando que padecía de esquizofrenia.

"La agarro del pelo (a su pareja). 'Ya no vuelvas a gritar a mi hijo', le digo y le meto un cachetadón. 'Ya no le vuelvas a gritar a mi hijo', le repito. 'Cálmate, cálmate', me responde", se le escucha decir en un video publicado por América Noticias.

Pero no fue hasta minutos antes del almuerzo que ocurrió la tragedia. "Tenía toda la ira contenida", contó y luego añadió que impulsó la olla caliente con un golpe de puño.

"Como tengo fuerza, porque practico un poco de pesas, y la olla sale volando y le salpica todo a los dos (su pareja e hijo). A ella le salpicó en todo su pecho, al niñito en toda la cara y en su pierna. 'Mira lo que me haces hacer', le digo", relató a las autoridades.

López mandó a su pareja e hijo al hospital. "No pensé que estaban ahí (...) Ella vive estresada, demasiado estresada porque mi hijito para llorando", agregó.

Ahora, las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si el detenido debe ser recluido en la cárcel o trasladado a un centro hospitalario para enfermos mentales.