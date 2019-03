San Martín de Porres: aparece nueva víctima del instructor de gimnasio acusado de violación

Una nueva víctima ofreció su testimonio respecto al caso de un instructor en el gimnasio de San Martín de Porres , quien es acusado junto a otro sujeto de haber violado a una joven. La mujer denunció que el profesor de baile y el amigo de este intentaron ultrajarla en julio del año pasado, pero logró escapar de la vivienda donde la habían llevado.

Todo habría ocurrido el pasado 7 de julio de 2018 cuando Erick Sierra Montoya (22), quien trabaja en el gimnasio ubicado en la cuadra 2 de la Av. Eduardo de Habich, organizó una “bailetón” para celebrar, informó América Noticias.

“En un momento me quedé sola con ellos. Ahí fue donde querían abusar de mí […] El profesor se ganaba la confianza de ellas y las llevaba y al final era solo para abusar de ellas”, contó la agraviada que prefirió el anonimato.

Según la joven, luego del evento el instructor y su amigo José Enrique Vásquez Flores (48) la invitaron a una reunión. “Justo estábamos en el gimnasio, en un evento que él hacía por su cumpleaños. Entonces, él me dijo para ir con sus amigas a la casa de este sujeto, de su amigo”, agregó la denunciante.

“Me encerré en el baño. En ese momento, fue donde ellos estaban hablando de todas las chicas a las que les habían hecho eso. Mencionaron nombres, que las llevaban a su casa y que las traían con la misma modalidad, con engaños”, añadió.

“Cuando me estaba escapando me rompieron la cartera, me forzaban, me taparon la boca y escapé. Sé que hay varias chicas que les han hecho lo mismo y sería bueno que hablen de una vez para que estos chicos paguen por lo que han hecho”, continuó la joven.

Primera denuncia

No obstante, esta no es la primera vez que Erick Sierra Montoya y José Enrique Vásquez Flores son involucrados en otro caso de violación sexual. El último lunes, una joven de 21 años los denunció de presuntamente haberla ultrajado.

Ella contó que aceptó la invitación de beber con ellos en el parque del distrito de San Martín de Porres. Luego, en estado de ebriedad, fue conducida sin su consentimiento hasta la vivienda de Vásquez Flores, donde ocurrió el abuso.

Los exámenes de medicina legal confirmaron la denuncia de violación de la joven. Ambos fueron trasladados a la fiscalía de Lima Norte donde continuarán con las investigaciones.