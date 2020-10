El propietario de un minimarket ubicado en el distrito de San Martín de Porres, denunció ser víctima de constantes robos por parte de una pareja que utiliza a un bebe para apoderarse de costos productos, informó Latina.

De acuerdo con el citado medio, cámaras de seguridad ubicadas en diversos puntos del local, registraron el preciso momento en que uno de los padres carga al menor y oculta los productos entre la colcha del bebe.

Asimismo, se visualiza que mientras estos padres cometen el hurto, una tercera persona distrae al cajero para que este no se dé cuenta del acto delincuencial.

“En una primera oportunidad me han robado productos valorizados en 160 soles, que era shampoo, detergentes, café, productos costosos. Luego han venido otra vez y se han llevado más productos”, declaró Arturo Loarte, dueño del minimarket

También indicó que es víctima de robo por aplicativo. “Ellos hacen un pago por yape, se llevan los productos, llaman al banco y dicen que no han comprado. Entonces lo que hace la entidad bancaria es congelar la transacción y a mí me perjudica porque no puedo cobrar el dinero”, denunció.

Añadió que antes de la pandemia su negocio era un local de venta de juegos recreativos para niños y que debido por la situación por el COVID-19, tuvo que cambiar el rumbo de su negocio. Por ello, pidió el apoyo de las autoridades. Asimismo, compartió las imágenes para que otros empresarios no se vean perjudicados por esas mismas personas.

