Una familia fue secuestrada al interior de su vivienda ubicada en la cuadra 4 del Jr. Huaraz, en el distrito de San Martín de Porres, la noche del último martes. Desconocidos ingresaron rompiendo la puerta de entrada y maniataron al padre. Además, encerraron a su esposa y a sus tres hijos en una habitación del segundo piso.

“Ellos rompen la puerta con una comba. Mi esposa se da cuenta, sube al segundo piso y cuando yo intento salir a ver qué sucede, los sujetos ya estaban dentro de la casa armados con cuchillos, con desarmadores y combas para romper”, contó el agraviado Efraín Martínez a Latina.

Indicó que una vez que los malhechores lo redujeron, fue maniatado de pies y manos. Además, le taparon la boca y los ojos. “En todo momento me amenazaban que si yo gritaba iban a matar a mis hijos, que me iban a matar a mí, que me quedara callado, que no pida ayuda. Estaba totalmente sometido, no tenía manera de poder defenderme, poder avisar a alguien. No podía. Mis hijos se encontraban en el segundo piso, estaba mi esposa. Yo no sabía que sucedía en el segundo piso de la casa”.

Hombre fue encontrado por la policía atado de manos.

Martínez precisó que los malhechores no solo sometieron a su familia, sino que se llevaron dinero y objetos de valor. “Lo peor de todo es que me han robado laptops, celulares, S/13 mil que tenía guardado para la compra de un vehículo, se han llevado prendas mías que tenía cadenas de plata, de oro, sortijas, reloj”.

Según el citado medio, un conocido de la familia habría contratado a las personas para retirar a Efraín Martínez junto a su esposa e hijos de la vivienda. Sin embargo, el hombre descartó que se trate de una disputa de terrenos. “Los herederos (del domicilio) tienen conocimiento, saben que nosotros estamos en posesión de la casa”.

Detenidos

Por su parte, el coronel Meza detalló que tras una rápida acción de la Policía Nacional del Perú (PNP) se capturó a seis personas, entre ellos una mujer,

“Son seis sujetos, cinco varones y una dama. Ingresaron con cinceles, combas y amordazaron al padre de familia. Este señor ha sido encontrado totalmente maniatado en el primer piso, además la madre de familia junto con los tres hijos menores fueron encontrados en una habitación del segundo piso totalmente impedidos de ejercer su libertad”, detalló.

Detienen a delincuentes que habían ingresado a la fuerza a una vivienda ubicada en San Martín de Porres. Foto: César Grados/GEC

Asimismo, precisó que los detenidos fueron identificados como: Héctor Ravelo, Jorge Merino Ondaniel, Néstor Junior Añazgo Angulo, Josué García Murga, Juan Joel La Torre Ballesteros y Graciela Miluska Trujillo Aguilar, esta última sería familiar de los propietarios originales de la vivienda que son una pareja de personas fallecidas.

“Es lo que denuncian. No descartamos que hayan participado otras personas en este hecho. La Policía actuó inmediatamente y logró detener a las personas que estaban en el lugar. Ellos van a ser puestos a disposición de la división de secuestros por disposición fiscal para que continúe las investigaciones”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Presidente Castillo: "Pronto llevaremos a cabo un Consejo Descentralizado en el mismo Kuélap"