Cámaras de seguridad registraron el violento asalto a una mujer que llegaba a su casa cerca de la medianoche. Ella caminaba por la calle Turín, en el distrito de San Martín de Porres, cuando dos sujetos descendieron de una mototaxi y la amenazaron para que entregue sus pertenencias.

“La moto apareció de la nada. Pensé que iba a dejar pasajeros, pero en la esquina del parque se dan media vuelta y regresan. No sentí cuando paró la moto. Bajo uno, me tapó la boca y bajo el otro y metió de frente la mano a donde estaba mi celular, que tenía dinero”, detalló la víctima -quien prefirió mantener en reserva su identidad- a América Noticias.

“Traté de evitar el robo y quise ver sus caras, pero ahí es donde me pisan y me meten puñete. Ahí todavía no soltaba el celular, pero tuve que hacerlo porque me estaban asfixiando. Cuando se fueron recién pude gritar”, añadió.

En las imágenes difundidas por el matinal se observa como la víctima camina tranquilamente cuando una mototaxi se estaciona y dos sujetos descienden de ella. Los malhechores la detienen y comienzan a buscar entre sus pertenencias.

La mujer trata de evitar el asalto y forcejea con los maleantes, quienes la golpean en varias ocasiones. Tras varios segundos, la víctima suelta sus pertenencias y los sujetos huyen del lugar. Sus gritos alertaron a sus vecinos del hecho. Ella quedó tendida en el piso hasta que fue auxiliada.

