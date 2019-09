Luego que la Fiscalía denunciaría por homicidio simple a Alexander Salazar Álvarez, cuartelero del hostal Señor de Sipán, donde se llevó a cabo el doble asesinato de un peruano y un venezolano, en San Martín de Porres, hoy se determinó que al no existir suficientes elementos de convicción, la Fiscalía ordenó su libertad tras cumplir los siete días de prisión preliminar.

Mientras tanto, la fiscal de Lima Norte Jessica Bendezú, dijo que la única persona indicada para brindar información sobre el caso es el juez a cargo.

Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional informaron a Perú21 que la Fiscalía a cargo no solicitó la prisión preventiva para el sospechoso, pese a que se encontraron pruebas como rastros de sangre y huellas dactilares al manipular las imágenes de la cámara de seguridad del hotel.

Se pronuncian

Por otra parte, la Corte de Lima Norte indicó que la Fiscalía no ha ingresado ninguna solicitud de prisión preventiva, pese a que son el actor principal de todas las investigaciones. Es por ello que el Poder Judicial no ha ordenado ninguna acción porque el sujeto procesal no está bajo su responsabilidad.

La detención preliminar venció ayer y el recepcionista del hostal fue puesto en libertad a modo de comparecencia, al no poder determinarse la prisión preventiva en su contra debido a que se cambió la acusación de homicidio simple cambió a delito de encubrimiento, según se informó en Canal N.