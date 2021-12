San Martín de Porres: hombre cayó de segundo piso al evitar ser atacado por un perro

Un hombre de 32 años cayó aparatosamente del segundo piso de una vivienda al evitar ser atacado por un perro. El hecho se produjo en la urbanización Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a Buenos Días Perú, el herido identificado como Jhon Albert Llontop es un inquilino que estaba vigilando su vehículo desde el techo cuando fue atacado por el can de raza pitbull. Los propietarios de la vivienda soltaron a su mascota al desconocer que el hombre estaba en el segundo piso de la casa.

En las imágenes se observa que el hombre está cerca a la orilla del techo vigilando su auto estacionado y revisando su celular. De un momento a otro, un perro negro corre hacia a él y comienza a ladrarle y querer morderlo. En su afán de evitar ser atacado, Jhon Albert comienza a retroceder, sin embargo, termina cayendo a la vereda.

Al respecto, su pareja, María Antonia Quinto, detalló que él fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia. “El está bien, pero tiene fracturas en el brazo. No puede moverse. No puede trabajar, no podemos costear los gastos de casa. Ahorita si está consciente. Yo la verdad me siento muy mal de verlo así”.

La joven contó que ellos residen en la vivienda desde hace tres meses y siempre los propietarios soltaban a su mascota cuando no había nadie o estaban dentro de su habitación.

“Es la primera vez que ocurre algo así. Los señores siempre lo sueltan cuando nos encontramos dentro de la casa. Ellos dicen que se fijan que no haya nadie para que lo suelten”, señaló.

Consultada respecto a si los propietarios del can están ayudando en los gastos médicos de su pareja, María Antonia indicó que de momento no le han dado nada. Por lo que, pide ayuda debido a que Jhon Albert presenta fracturas en ambos brazos y no puede moverse, por lo que estará impedido de trabajar cerca de un año.

“Hasta el momento no me ha dicho nada el dueño del perro. Me dijo que sí me iba a apoyar pero no me ha dado nada. (Mi pareja) no va a poder trabajar por un año”, señaló.

