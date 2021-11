Una madre de familia denunció que un párroco de la iglesia “Reina de los Apóstoles”, ubicada en la urbanización Zarumilla (San Martín de Porres), maltrató a su bebé de un año tras arrojarle agua de presunta manera violenta durante el sacramente del bautizo.

De acuerdo a la denuncia difundida en el programa Buenos Días Perú, se trata del sacerdote Felipe Calle Fortunato Chang, quien según la denunciante, se habría mostrado enfadado por el vestido que llevaba la madrina de la menor.

La madre de familia indicó que este le dijo a la futura madrina - sobre su vestido - “era para una discoteca y no para llevarlo a un templo”; además, mostró cierta hostilidad hacia la familia al momento de echar el agua bendita a la menor.

Los familiares increparon al hombre de fe y este presuntamente les respondió con palabras de grueso calibre, insultándolos y hasta habría intentado echarlos del templo.

Versión del sacerdote

Felipe Calle Fortunato Chang dijo que las acusaciones en su contra han sido sobredimensionadas por parte de la familia de la menor y explicó su manera de practicar el acto bautismal.

“Yo utilizo mucha agua, no solo con esta niña, lo hago con todos... puede usted preguntar a más de mil. La niña vino dormida y es lógico que cuando le eche el agua se despierta y se asuste, claro, la niña se mueve”, precisó al citado medio.

Al ser consultado sobre el tema de la madrina, Fortunato Chang manifestó que efectivamente le dijo que “debe venir con vestido decente”. “A la misa y al templo se viene con un vestido decente... de hecho aceptó porque se puso un saco encima”, añadió.

Chang agregó que esta recomendación se le hace a todos. En otro momento, el párroco indicó que la familia de la menor rompió los cristales de una de las puertas del templo y le dijeron: “¡Qué clase de sacerdote es usted”.

“Eso es un ataque a la persona... pues soy así, no soy un santo efectivamente, pero ese ataque no es posible. Ese no es el inicio de un diálogo... tampoco se consigue que suba a la casa (templo) y rompa los vidrios de la ventana; esa actitud yo no iba a permitir”, mencionó.

Sacerdote Felipe Calle Fortunato Chang declaró sobre lo ocurrido. (Video: Buenos Días Perú)

