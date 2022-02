Tres sujetos, provistos con armas de fuego, le robaron S/13 mil a un empresario dedicado al rubro de reciclaje, en San Martín de Porres. El hecho ocurrió en la puerta de su local de trabajo, unos minutos después de haber retirado el dinero de una agencia bancaria.

Según información policial, el empresario Juan Torres Arellano sacó la fuerte suma de dinero de la agencia del Banco de Crédito de La Ensenada, situada en el mismo distrito. Con el efectivo, el agraviado iba realizar el pago a sus trabajadores y deudas.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad se ve cuando el empresario es interceptado por tres sujetos con pasamontañas que bajaron de un auto. Los delincuentes lo encañonan, lo golpean y le disparan dos veces para robarle los S/13 mil, y luego huir del lugar.

Torres Arellano permanece en cama producto de los disparos en la pierna y muslo derecho. “Me iban a tirar un tercer balazo, pero yo ya me tiré porque ese iba al corazón o al estómago. Toqué la puerta, me abren la puerta, doy tres pasos y ahí ellos estaban encima de mí”, relató la víctima de asalto al noticiero América Noticias.

“Me decían: ‘tú, tienes plata’. ‘Tú, has sacado la plata’. Sabían que tenía los 13 mil soles y me tiraron balazo en la pierna y en el muslo […] Yo creo que la única sospecha es del banco porque no creo que de otro lugar le hayan soplado. Deben pedirle al presidente que se preocupe por la inseguridad ciudadana que cada día está peor. Los delincuentes no tienen compasión con ninguna persona porque vienen, te asaltan y hasta te matan”, agregó Torres.

El empresario contó que por ahora atraviesa con problemas económicos tras este robo. Dijo esperar celeridad en la investigación por parte de la Policía.

