‘Osito’, un perrito guía de un niño con espectro autista, está perdido desde el pasado viernes 23 de junio, luego de que un familiar de su dueña lo dejara fuera de su casa en San Martín de Porres. Su familia pide ayuda para encontrarlo.

La mascota se escapó a las 3 de la tarde en la urbanización La Encantada de Santa Rosa. La madre del menor de 8 años, Adriana Díaz, contó a Panamericana que uno de sus parientes cerró la puerta de su casa dejando fuera a Osito.

“Mi familiar cerró la puerta y no se percató que Osito se quedó parado en la calle. Los vecinos que lo conocen me comentaron que estuvo hasta las 3 pm en mi puerta y yo no me percate. Pensamos que estaba más allá o que regresaría porque él siempre va y viene, pero hasta ahora nada”, detalló la señora Díaz.

Por otro lado, la señora recalcó que el can no solo es el perro guía de su hijo, sino que lo ven como un hermano más, ya que lo tenían incluso antes de que el niño naciera. Señaló que su hijo está destrozado emocionalmente, al igual que todos, porque ya van varios días que no lo ven.

“Mi hijo reclama a su perrito, quisiera pedir por favor que si lo ven nos pasen la voz. Lo buscamos por todos lados, pero más que lo hagan por él”, pidió la señora. Si tiene información, puede llamar al 990558052.





