Suerte a todos. Hoy a las 6 p.m., la Universidad Nacional Mayor de San Marcos , a través de su página web, dará a conocer los resultados del proceso de admisión 2019-I.

Por intermedio de su web oficial, la UNMSM publicará los resultados del examen de este sábado 15 de setiembre, al cual aplicaron 10,707 jóvenes, quienes buscar una vacante para las escuelas de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y Ciencias de la Gestión

El resto de postulantes (11,341) dará el examen este domingo 16 de setiembre y buscará hacerse de una vacante en las escuelas de Ingeniería, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

De los 22,048 postulantes, solo 2,254 lograrán acceder a una vacante de ingreso, las cuales están distribuidas en las 66 carreras profesionales que la histórica casa superior de estudios ofrece.

La hora de ingreso a la ciudad universitaria fue desde las 06:00 am. hasta las 08:30 am., y el examen dio inicio oficialmente a las 10:00 am. La prueba tuvo tuna duración total de tres horas.

El examen constó de 100 preguntas divididas en: 70 de conocimientos y 30 de habilidades. Además, se ha incluido cinco preguntas en inglés.

Si deseas conocer la lista de personas que aprobaron el examen de admisión este sábado 15 de setiembre presiona el siguiente enlace ► [ AQUÍ]