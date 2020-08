Un sujeto que intentó acusado de intentar robar en un salón de belleza se puso a llorar frente a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del serenazgo del distrito de San Luis para evitar que sea trasladado a la comisaría. El hecho ocurrió esta madrugada.

En un video difundido por América Noticias, se observa cuando el detenido, cuya identidad se desconoce, niega haber cometido el delito. “Yo no he hecho nada malo. Se lo suplico. Yo no he hecho nada. Se lo suplico por Dios”, exclamó entre lágrimas.

Cámaras de seguridad registraron cuando el sujeto caminaba por la cuadra 3 de la avenida San Juan y luego fue captado frente a la reja del negocio y cuando estaba abriendo la puerta del negocio fue sorprendido por los serenos de San Luis.

Ciudadano extranjero llora al ser detenido en San Luis

La propietaria del lugar confirmó que el sujeto había abierto el ingreso al local y que esta no sería la primera vez que sufrían un robo. “Es la tercera vez que ocurre y una de ellas nos robaron una secadora”, contó.

VIDEO RECOMENDADO

Áncash: Transportista de 67 años que estuvo en UCI vence al COVID-19 (Video EsSalud)