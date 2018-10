San Juan de Miraflores: Mujeres acusan a falsa cirujana de aplicarles aceite de avión

Querer verse más bellas casi le cuesta la vida a cuatro mujeres, quienes denunciaron a una presunta cirujana plástica de aplicarles aceite de avión cuando fueron a hacerse unos retoques, en una clínica de San Juan de Miraflores .



“Es muy fuerte, porque yo no he tenido hijos aún y me tienen que extirpar los dos senos. Es como si tuviera un cáncer de mama; cuando pude estar bien, esa señora me destruyó la vida”, declaró Eva (32) ante las cámaras de América Noticias, donde contó que confió hace ocho años en la doctora, sin saber lo que le iba a pasar.



Ella y tres agraviadas más acusaron a Lourdes Garriazo Zapata (41) de inyectarles aceite de avión en distintas partes del cuerpo y afirmaron que en 2014, fue intervenida por la Policía al ser señalada de realizar liposucciones sin tener un título profesional y en un local de pésimas condiciones, también en San Juan de Miraflores.



Por la misma situación pasaron Mayra, Karla y Norma, tres féminas que se sometieron a una lipoláser, quienes indicaron que les aplicaron el temido aceite de avión en los glúteos y senos, respectivamente.