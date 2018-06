Un joven falleció el pasado jueves intentando proteger a su amiga de un asalto en el distrito de San Juan de Miraflores . El malhechor le disparó en tres oportunidades y huyó con rumbo desconocido. La Policía Nacional del Perú ya investiga el caso.

Según América TV, Julio César Ortiz Garrido (20) caminaba junto a su amiga a la altura de la cuadra 4 de la avenida Jesús Morales . cuando un delincuente se les acercó para asaltarlos.

"Me apuntó con el arma y yo no tenía nada para que me robe. Es entonces que mi amigo saltó por la espalda del ladrón y lo tomó por el cuello. Sin embargo, el delincuente tenía más fuerza, lo tiró al suelo y le disparó tres veces", contó la joven.

Familiares de la víctima contaron que los agentes de la PNP se demoraron en llegar a la escena del crimen, hasta donde también arribaron varios miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú .

Según el relato de la familia del fallecido, el malhechor huyó en una mototaxi amarilla con rojo que lo estaba esperando.