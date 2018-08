La madrugada del viernes, Anelhí Arias, ex porrista de Sport Boys, fue brutalmente golpeada por quien sería su pareja en un hotel de San Juan de Miraflores, según un video difundido por el diario Trome.

La grabación, que corresponde a la cámaras de seguridad del alojamiento, muestra como Arias forcejea con un hombre, quien la golpea y hace ingresar a la fuerza a una de las habitaciones.

En conversación con el medio citado, Deysi Araujo asegura haber sido testigo de lo ocurrido y señala al cubano Alejandro García, pareja de Arias, como su agresor.

“La pateó, puñeteó. Estaba sangrando. Qué pena que Anelhí Arias soporte eso. Porque ese sujeto es un cobarde, me asusté mucho. Él le pegó. Yo vi cuando la masacró, le dio puñetes, patadas y ella gritaba: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme!’. Ella necesita ayuda porque no acepta, no ve la realidad, dice que no pasó ‘nada’. Estaba llorando en su cuarto. Tiene un chichón en la cabeza, sangraba”, señaló la vedette.

LA RELACIÓN SE HABRÍA TERMINADO

Hace unos días, Anelhí Arias utilizó su cuenta personal de Facebook para dar a conocer que había terminado su relación con el cubano. Sin embargo, a las horas, borró su publicación.